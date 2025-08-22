CatGPT – hinta (CATGPT)
+0.02%
-3.23%
-7.56%
-7.56%
CatGPT (CATGPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CATGPT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CATGPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00722966, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CATGPT on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -3.23% 24 tunnin aikana ja -7.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CatGPT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 645.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CATGPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.83B ja sen kokonaistarjonta on 4830527239.069731. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 645.80K.
Tämän päivän aikana CatGPT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CatGPT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CatGPT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CatGPT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.23%
|30 päivää
|$ 0
|-12.03%
|60 päivää
|$ 0
|+33.75%
|90 päivää
|$ 0
|--
CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community.
