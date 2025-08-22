Lisätietoja CATALORIAN-rahakkeesta

Catalorian-logo

Catalorian – hinta (CATALORIAN)

Ei listattu

1CATALORIAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00034445
$0.00034445$0.00034445
+0.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Catalorian (CATALORIAN) -hintakaavio
2025-08-22

Catalorian (CATALORIAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00033619
$ 0.00033619$ 0.00033619
24 h:n matalin
$ 0.00034621
$ 0.00034621$ 0.00034621
24 h:n korkein

$ 0.00033619
$ 0.00033619$ 0.00033619

$ 0.00034621
$ 0.00034621$ 0.00034621

$ 0.02169909
$ 0.02169909$ 0.02169909

$ 0.00030431
$ 0.00030431$ 0.00030431

+0.61%

+0.76%

-14.11%

-14.11%

Catalorian (CATALORIAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00034468. Viimeisen 24 tunnin aikana CATALORIAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00033619 ja korkeimmillaan $ 0.00034621 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CATALORIAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02169909, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00030431.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CATALORIAN on muuttunut +0.61% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja -14.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Catalorian (CATALORIAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 344.68K
$ 344.68K$ 344.68K

--
----

$ 344.68K
$ 344.68K$ 344.68K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Catalorian-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 344.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CATALORIAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 344.68K.

Catalorian (CATALORIAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Catalorian – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Catalorian – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001376213.
Viimeisten 60 päivän aikana Catalorian – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000746827.
Viimeisten 90 päivän aikana Catalorian – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004272606004060174.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.76%
30 päivää$ -0.0001376213-39.92%
60 päivää$ -0.0000746827-21.66%
90 päivää$ -0.0004272606004060174-55.34%

Mikä on Catalorian (CATALORIAN)

To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Catalorian (CATALORIAN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Catalorian-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Catalorian (CATALORIAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Catalorian (CATALORIAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Catalorian-rahakkeelle.

Tarkista Catalorian-rahakkeen hintaennuste nyt!

CATALORIAN paikallisiin valuuttoihin

Catalorian (CATALORIAN) -rahakkeen tokenomiikka

Catalorian (CATALORIAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CATALORIAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Catalorian (CATALORIAN)”

Paljonko Catalorian (CATALORIAN) on arvoltaan tänään?
CATALORIAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00034468 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CATALORIAN-USD-parin nykyinen hinta?
CATALORIAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00034468. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Catalorian-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CATALORIAN markkina-arvo on $ 344.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CATALORIAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CATALORIAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli CATALORIAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CATALORIAN saavutti ATH-hinnaksi 0.02169909 USD.
Mikä oli CATALORIAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CATALORIAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00030431 USD.
Mikä on CATALORIAN-rahakkeen treidausvolyymi?
CATALORIAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CATALORIAN tänä vuonna korkeammalle?
CATALORIAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CATALORIAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

Vastuuvapauslauseke

