Ei listattu

1CUCK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+2.70%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cat Duck (CUCK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:04:14 (UTC+8)

Cat Duck (CUCK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00253203
$ 0.00253203$ 0.00253203

$ 0
$ 0$ 0

+3.54%

+2.78%

+5.43%

+5.43%

Cat Duck (CUCK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CUCK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CUCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00253203, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CUCK on muuttunut +3.54% viimeisen tunnin aikana, +2.78% 24 tunnin aikana ja +5.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cat Duck (CUCK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K

--
----

$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K

999.29M
999.29M 999.29M

999,294,663.732023
999,294,663.732023 999,294,663.732023

Cat Duck-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CUCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.29M ja sen kokonaistarjonta on 999294663.732023. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.59K.

Cat Duck (CUCK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cat Duck – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cat Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cat Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cat Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.78%
30 päivää$ 0-17.01%
60 päivää$ 0+17.42%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cat Duck (CUCK)

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

Cat Duck (CUCK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cat Duck-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cat Duck (CUCK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cat Duck (CUCK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cat Duck-rahakkeelle.

Tarkista Cat Duck-rahakkeen hintaennuste nyt!

CUCK paikallisiin valuuttoihin

Cat Duck (CUCK) -rahakkeen tokenomiikka

Cat Duck (CUCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CUCK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cat Duck (CUCK)”

Paljonko Cat Duck (CUCK) on arvoltaan tänään?
CUCK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CUCK-USD-parin nykyinen hinta?
CUCK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cat Duck-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CUCK markkina-arvo on $ 11.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CUCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CUCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.29M USD.
Mikä oli CUCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CUCK saavutti ATH-hinnaksi 0.00253203 USD.
Mikä oli CUCK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CUCK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CUCK-rahakkeen treidausvolyymi?
CUCK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CUCK tänä vuonna korkeammalle?
CUCK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CUCK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
