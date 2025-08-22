Castle Of Blackwater – hinta (COBE)
Castle Of Blackwater (COBE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01194187. Viimeisen 24 tunnin aikana COBE on vaihdellut alimmillaan $ 0.01177655 ja korkeimmillaan $ 0.01215671 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COBE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.78505, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00797953.
Lyhyen aikavälin tuloksissa COBE on muuttunut -0.75% viimeisen tunnin aikana, -0.73% 24 tunnin aikana ja -7.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Castle Of Blackwater-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 89.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COBE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.47M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.19M.
Tämän päivän aikana Castle Of Blackwater – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Castle Of Blackwater – USD -hinnan muutos oli $ -0.0029629116.
Viimeisten 60 päivän aikana Castle Of Blackwater – USD -hinnan muutos oli $ +0.0023970975.
Viimeisten 90 päivän aikana Castle Of Blackwater – USD -hinnan muutos oli $ -0.002737660974074543.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.73%
|30 päivää
|$ -0.0029629116
|-24.81%
|60 päivää
|$ +0.0023970975
|+20.07%
|90 päivää
|$ -0.002737660974074543
|-18.64%
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
Kuinka paljon Castle Of Blackwater (COBE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Castle Of Blackwater (COBE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Castle Of Blackwater-rahakkeelle.
Tarkista Castle Of Blackwater-rahakkeen hintaennuste nyt!
Castle Of Blackwater (COBE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COBE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
