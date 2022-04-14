Carry (CRE) -rahakkeen tokenomiikka

Carry (CRE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Carry (CRE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Carry (CRE) -rahakkeen tiedot

"Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. "

Virallinen verkkosivusto:
https://carryprotocol.io/
Valkoinen paperi:
https://carryprotocol.io/static/docs/Carry_protocol-white_paper%28ENG%29.pdf?cachebust=c6244b2a9aa1596623e53db3e1a83ca2

Carry (CRE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Carry (CRE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.80M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.80M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.084369
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00016135
Nykyinen hinta:
$ 0.00018009
Carry (CRE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Carry (CRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CRE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CRE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CRE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CRE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CRE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CRE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CRE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.