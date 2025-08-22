Lisätietoja SAINT-rahakkeesta

Carlo Acutis – hinta (SAINT)

Ei listattu

1SAINT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00346574
$0.00346574$0.00346574
-6.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Carlo Acutis (SAINT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:15:27 (UTC+8)

Carlo Acutis (SAINT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00323397
$ 0.00323397$ 0.00323397
24 h:n matalin
$ 0.00372928
$ 0.00372928$ 0.00372928
24 h:n korkein

$ 0.00323397
$ 0.00323397$ 0.00323397

$ 0.00372928
$ 0.00372928$ 0.00372928

$ 0.00412889
$ 0.00412889$ 0.00412889

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-6.18%

-8.95%

-8.95%

Carlo Acutis (SAINT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00346574. Viimeisen 24 tunnin aikana SAINT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00323397 ja korkeimmillaan $ 0.00372928 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAINT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00412889, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAINT on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -6.18% 24 tunnin aikana ja -8.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Carlo Acutis (SAINT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

999.32M
999.32M 999.32M

999,323,540.597525
999,323,540.597525 999,323,540.597525

Carlo Acutis-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.32M ja sen kokonaistarjonta on 999323540.597525. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.46M.

Carlo Acutis (SAINT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Carlo Acutis – USD -hinta muuttui $ -0.000228343567463796.
Viimeisten 30 päivän aikana Carlo Acutis – USD -hinnan muutos oli $ +0.0027477135.
Viimeisten 60 päivän aikana Carlo Acutis – USD -hinnan muutos oli $ +0.0141880211.
Viimeisten 90 päivän aikana Carlo Acutis – USD -hinnan muutos oli $ +0.00305759847409748343.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000228343567463796-6.18%
30 päivää$ +0.0027477135+79.28%
60 päivää$ +0.0141880211+409.38%
90 päivää$ +0.00305759847409748343+749.15%

Mikä on Carlo Acutis (SAINT)

Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Carlo Acutis (SAINT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Carlo Acutis-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Carlo Acutis (SAINT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Carlo Acutis (SAINT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Carlo Acutis-rahakkeelle.

Tarkista Carlo Acutis-rahakkeen hintaennuste nyt!

SAINT paikallisiin valuuttoihin

Carlo Acutis (SAINT) -rahakkeen tokenomiikka

Carlo Acutis (SAINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAINT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Carlo Acutis (SAINT)”

Paljonko Carlo Acutis (SAINT) on arvoltaan tänään?
SAINT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00346574 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAINT-USD-parin nykyinen hinta?
SAINT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00346574. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Carlo Acutis-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAINT markkina-arvo on $ 3.46M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.32M USD.
Mikä oli SAINT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAINT saavutti ATH-hinnaksi 0.00412889 USD.
Mikä oli SAINT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAINT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SAINT-rahakkeen treidausvolyymi?
SAINT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SAINT tänä vuonna korkeammalle?
SAINT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAINT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Carlo Acutis (SAINT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

