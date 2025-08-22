Lisätietoja GOOF-rahakkeesta

Captain GOOFY-logo

Captain GOOFY – hinta (GOOF)

Ei listattu

1GOOF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Captain GOOFY (GOOF) -hintakaavio
Captain GOOFY (GOOF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00008192
$ 0.00008192$ 0.00008192

$ 0.00000142
$ 0.00000142$ 0.00000142

--

--

-14.19%

-14.19%

Captain GOOFY (GOOF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000145. Viimeisen 24 tunnin aikana GOOF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00008192, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000142.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOOF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -14.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Captain GOOFY (GOOF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.46K
$ 14.46K$ 14.46K

--
----

$ 14.46K
$ 14.46K$ 14.46K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Captain GOOFY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.46K.

Captain GOOFY (GOOF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Captain GOOFY – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Captain GOOFY – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000006725.
Viimeisten 60 päivän aikana Captain GOOFY – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000008089.
Viimeisten 90 päivän aikana Captain GOOFY – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000006725-46.38%
60 päivää$ -0.0000008089-55.79%
90 päivää$ 0--

Mikä on Captain GOOFY (GOOF)

Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Captain GOOFY (GOOF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Captain GOOFY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Captain GOOFY (GOOF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Captain GOOFY (GOOF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Captain GOOFY-rahakkeelle.

Tarkista Captain GOOFY-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOOF paikallisiin valuuttoihin

Captain GOOFY (GOOF) -rahakkeen tokenomiikka

Captain GOOFY (GOOF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOOF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Captain GOOFY (GOOF)”

Paljonko Captain GOOFY (GOOF) on arvoltaan tänään?
GOOF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000145 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOOF-USD-parin nykyinen hinta?
GOOF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000145. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Captain GOOFY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOOF markkina-arvo on $ 14.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli GOOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOOF saavutti ATH-hinnaksi 0.00008192 USD.
Mikä oli GOOF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOOF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000142 USD.
Mikä on GOOF-rahakkeen treidausvolyymi?
GOOF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOOF tänä vuonna korkeammalle?
GOOF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOOF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.