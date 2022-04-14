CAPPYBARA (CAPPY) -rahakkeen tokenomiikka
CAPPYBARA (CAPPY) -rahakkeen tiedot
Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone.
The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world.
Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time.
CAPPYBARA (CAPPY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CAPPYBARA (CAPPY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CAPPYBARA (CAPPY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CAPPYBARA (CAPPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CAPPY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAPPY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.