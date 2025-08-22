Camille – hinta (CAMILLE)
Camille (CAMILLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.087434. Viimeisen 24 tunnin aikana CAMILLE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAMILLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.202958, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.056391.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CAMILLE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +1.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Camille-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CAMILLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.84M.
Tämän päivän aikana Camille – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Camille – USD -hinnan muutos oli $ -0.0196415060.
Viimeisten 60 päivän aikana Camille – USD -hinnan muutos oli $ +0.0072837593.
Viimeisten 90 päivän aikana Camille – USD -hinnan muutos oli $ +0.02364581757034865.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0196415060
|-22.46%
|60 päivää
|$ +0.0072837593
|+8.33%
|90 päivää
|$ +0.02364581757034865
|+37.07%
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
