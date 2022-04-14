Camel Dad (CAMEL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Camel Dad (CAMEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Camel Dad (CAMEL) -rahakkeen tiedot

Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert.

With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media.

He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace.

He’s the father figure every degen didn’t know they needed.

Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.

Virallinen verkkosivusto:
https://cameldad.com/

Camel Dad (CAMEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Camel Dad (CAMEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 20.91K
$ 20.91K$ 20.91K
Kokonaistarjonta:
$ 7.86B
$ 7.86B$ 7.86B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 7.86B
$ 7.86B$ 7.86B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 20.91K
$ 20.91K$ 20.91K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00154998
$ 0.00154998$ 0.00154998
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Camel Dad (CAMEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Camel Dad (CAMEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CAMEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAMEL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CAMEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAMEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CAMEL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CAMEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAMEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.