Camel Dad (CAMEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CAMEL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAMEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00154998, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CAMEL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -4.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Camel Dad-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CAMEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.86B ja sen kokonaistarjonta on 7859968208.46198. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.91K.
Tämän päivän aikana Camel Dad – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Camel Dad – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Camel Dad – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Camel Dad – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+6.15%
|60 päivää
|$ 0
|-54.31%
|90 päivää
|$ 0
|--
Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert. With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media. He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace. He’s the father figure every degen didn’t know they needed. Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.
