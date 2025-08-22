Lisätietoja CADAI-rahakkeesta

CADAI-rahakkeen hintatiedot

CADAI-rahakkeen valkoinen paperi

CADAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CADAI-rahakkeen tokenomiikka

CADAI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CADAI-logo

CADAI – hinta (CADAI)

Ei listattu

1CADAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01495001
$0.01495001$0.01495001
-20.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CADAI (CADAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:34:06 (UTC+8)

CADAI (CADAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01377221
$ 0.01377221$ 0.01377221
24 h:n matalin
$ 0.01878249
$ 0.01878249$ 0.01878249
24 h:n korkein

$ 0.01377221
$ 0.01377221$ 0.01377221

$ 0.01878249
$ 0.01878249$ 0.01878249

$ 0.378584
$ 0.378584$ 0.378584

$ 0.01377221
$ 0.01377221$ 0.01377221

+0.32%

-20.06%

-30.04%

-30.04%

CADAI (CADAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01495001. Viimeisen 24 tunnin aikana CADAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01377221 ja korkeimmillaan $ 0.01878249 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CADAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.378584, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01377221.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CADAI on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, -20.06% 24 tunnin aikana ja -30.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CADAI (CADAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 216.12K
$ 216.12K$ 216.12K

--
----

$ 216.12K
$ 216.12K$ 216.12K

14.46M
14.46M 14.46M

14,460,583.58901817
14,460,583.58901817 14,460,583.58901817

CADAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 216.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CADAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.46M ja sen kokonaistarjonta on 14460583.58901817. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 216.12K.

CADAI (CADAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CADAI – USD -hinta muuttui $ -0.00375228032904305.
Viimeisten 30 päivän aikana CADAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0054553902.
Viimeisten 60 päivän aikana CADAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016122898.
Viimeisten 90 päivän aikana CADAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.018308232178896176.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00375228032904305-20.06%
30 päivää$ -0.0054553902-36.49%
60 päivää$ -0.0016122898-10.78%
90 päivää$ -0.018308232178896176-55.04%

Mikä on CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CADAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CADAI (CADAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CADAI (CADAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CADAI-rahakkeelle.

Tarkista CADAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

CADAI paikallisiin valuuttoihin

CADAI (CADAI) -rahakkeen tokenomiikka

CADAI (CADAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CADAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CADAI (CADAI)”

Paljonko CADAI (CADAI) on arvoltaan tänään?
CADAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01495001 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CADAI-USD-parin nykyinen hinta?
CADAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01495001. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CADAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CADAI markkina-arvo on $ 216.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CADAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CADAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.46M USD.
Mikä oli CADAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CADAI saavutti ATH-hinnaksi 0.378584 USD.
Mikä oli CADAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CADAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01377221 USD.
Mikä on CADAI-rahakkeen treidausvolyymi?
CADAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CADAI tänä vuonna korkeammalle?
CADAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CADAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:34:06 (UTC+8)

CADAI (CADAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.