CAD Coin-logo

CAD Coin – hinta (CADC)

Ei listattu

1CADC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.720473
$0.720473$0.720473
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CAD Coin (CADC) -hintakaavio
CAD Coin (CADC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.718108
$ 0.718108$ 0.718108
24 h:n matalin
$ 0.722197
$ 0.722197$ 0.722197
24 h:n korkein

$ 0.718108
$ 0.718108$ 0.718108

$ 0.722197
$ 0.722197$ 0.722197

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 0.481646
$ 0.481646$ 0.481646

+0.17%

-0.19%

-0.60%

-0.60%

CAD Coin (CADC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.719618. Viimeisen 24 tunnin aikana CADC on vaihdellut alimmillaan $ 0.718108 ja korkeimmillaan $ 0.722197 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CADC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.48, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.481646.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CADC on muuttunut +0.17% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja -0.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CAD Coin (CADC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 835.91K
$ 835.91K$ 835.91K

--
----

$ 835.91K
$ 835.91K$ 835.91K

1.16M
1.16M 1.16M

1,161,966.05106751
1,161,966.05106751 1,161,966.05106751

CAD Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 835.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CADC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.16M ja sen kokonaistarjonta on 1161966.05106751. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 835.91K.

CAD Coin (CADC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CAD Coin – USD -hinta muuttui $ -0.0013949727361528.
Viimeisten 30 päivän aikana CAD Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0153819786.
Viimeisten 60 päivän aikana CAD Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0051018037.
Viimeisten 90 päivän aikana CAD Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0082286956865777.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0013949727361528-0.19%
30 päivää$ -0.0153819786-2.13%
60 päivää$ -0.0051018037-0.70%
90 päivää$ -0.0082286956865777-1.13%

Mikä on CAD Coin (CADC)

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

CAD Coin (CADC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CAD Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CAD Coin (CADC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CAD Coin (CADC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CAD Coin-rahakkeelle.

Tarkista CAD Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

CADC paikallisiin valuuttoihin

CAD Coin (CADC) -rahakkeen tokenomiikka

CAD Coin (CADC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CADC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CAD Coin (CADC)”

Paljonko CAD Coin (CADC) on arvoltaan tänään?
CADC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.719618 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CADC-USD-parin nykyinen hinta?
CADC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.719618. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CAD Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CADC markkina-arvo on $ 835.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CADC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CADC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.16M USD.
Mikä oli CADC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CADC saavutti ATH-hinnaksi 1.48 USD.
Mikä oli CADC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CADC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.481646 USD.
Mikä on CADC-rahakkeen treidausvolyymi?
CADC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CADC tänä vuonna korkeammalle?
CADC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CADC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
