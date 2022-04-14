bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu bZx Protocol (BZRX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen tiedot

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

https://bzx.network/

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.82M
$ 2.82M
Kokonaistarjonta:
$ 1.03B
$ 1.03B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 980.78M
$ 980.78M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.96M
$ 2.96M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.64
$ 1.64
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00110095
$ 0.00110095
Nykyinen hinta:
$ 0.00287381
$ 0.00287381

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BZRX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BZRX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BZRX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BZRX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BZRX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BZRX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BZRX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

