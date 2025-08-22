Lisätietoja BZRX-rahakkeesta

BZRX-rahakkeen hintatiedot

BZRX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BZRX-rahakkeen tokenomiikka

BZRX-rahakkeen hintaennuste

bZx Protocol-logo

bZx Protocol – hinta (BZRX)

Ei listattu

1BZRX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00260052
$0.00260052$0.00260052
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen bZx Protocol (BZRX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:43:38 (UTC+8)

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 0.00110095
$ 0.00110095$ 0.00110095

--

--

0.00%

0.00%

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00260052. Viimeisen 24 tunnin aikana BZRX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BZRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.64, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00110095.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BZRX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

--
----

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

980.78M
980.78M 980.78M

1,030,000,000.0
1,030,000,000.0 1,030,000,000.0

bZx Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BZRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.78M ja sen kokonaistarjonta on 1030000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.68M.

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana bZx Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana bZx Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005677996.
Viimeisten 60 päivän aikana bZx Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010203782.
Viimeisten 90 päivän aikana bZx Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0005677996+21.83%
60 päivää$ +0.0010203782+39.24%
90 päivää$ 0--

Mikä on bZx Protocol (BZRX)

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

bZx Protocol (BZRX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

bZx Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon bZx Protocol (BZRX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko bZx Protocol (BZRX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita bZx Protocol-rahakkeelle.

Tarkista bZx Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

BZRX paikallisiin valuuttoihin

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen tokenomiikka

bZx Protocol (BZRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BZRX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”bZx Protocol (BZRX)”

Paljonko bZx Protocol (BZRX) on arvoltaan tänään?
BZRX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00260052 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BZRX-USD-parin nykyinen hinta?
BZRX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00260052. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on bZx Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BZRX markkina-arvo on $ 2.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BZRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BZRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.78M USD.
Mikä oli BZRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BZRX saavutti ATH-hinnaksi 1.64 USD.
Mikä oli BZRX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BZRX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00110095 USD.
Mikä on BZRX-rahakkeen treidausvolyymi?
BZRX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BZRX tänä vuonna korkeammalle?
BZRX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BZRX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:43:38 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

