bXNF-logo

bXNF – hinta (BXNF)

Ei listattu

1BXNF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01281032
$0.01281032$0.01281032
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen bXNF (BXNF) -hintakaavio
bXNF (BXNF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 0.01259825
$ 0.01259825$ 0.01259825

--

--

-1.52%

-1.52%

bXNF (BXNF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01281032. Viimeisen 24 tunnin aikana BXNF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BXNF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01259825.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BXNF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

bXNF (BXNF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.22K
$ 5.22K$ 5.22K

--
----

$ 48.31K
$ 48.31K$ 48.31K

407.74K
407.74K 407.74K

3,771,521.89206144
3,771,521.89206144 3,771,521.89206144

bXNF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.22K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BXNF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 407.74K ja sen kokonaistarjonta on 3771521.89206144. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.31K.

bXNF (BXNF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana bXNF – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana bXNF – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007078073.
Viimeisten 60 päivän aikana bXNF – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019456467.
Viimeisten 90 päivän aikana bXNF – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0007078073-5.52%
60 päivää$ -0.0019456467-15.18%
90 päivää$ 0--

Mikä on bXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

bXNF-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon bXNF (BXNF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko bXNF (BXNF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita bXNF-rahakkeelle.

Tarkista bXNF-rahakkeen hintaennuste nyt!

BXNF paikallisiin valuuttoihin

bXNF (BXNF) -rahakkeen tokenomiikka

bXNF (BXNF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BXNF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”bXNF (BXNF)”

Paljonko bXNF (BXNF) on arvoltaan tänään?
BXNF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01281032 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BXNF-USD-parin nykyinen hinta?
BXNF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01281032. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on bXNF-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BXNF markkina-arvo on $ 5.22K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BXNF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BXNF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 407.74K USD.
Mikä oli BXNF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BXNF saavutti ATH-hinnaksi 2.04 USD.
Mikä oli BXNF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BXNF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01259825 USD.
Mikä on BXNF-rahakkeen treidausvolyymi?
BXNF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BXNF tänä vuonna korkeammalle?
BXNF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BXNF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
