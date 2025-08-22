Lisätietoja BWED-rahakkeesta

BWED-logo

BWED – hinta (BWED)

Ei listattu

1BWED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.20%1D
USD
Reaaliaikainen BWED (BWED) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:21:41 (UTC+8)

BWED (BWED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522668
$ 0.00522668$ 0.00522668

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-2.24%

-8.07%

-8.07%

BWED (BWED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BWED on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BWED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00522668, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BWED on muuttunut -1.01% viimeisen tunnin aikana, -2.24% 24 tunnin aikana ja -8.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BWED (BWED) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.07K
$ 27.07K$ 27.07K

--
----

$ 27.07K
$ 27.07K$ 27.07K

961.57M
961.57M 961.57M

961,572,009.135071
961,572,009.135071 961,572,009.135071

BWED-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BWED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.57M ja sen kokonaistarjonta on 961572009.135071. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.07K.

BWED (BWED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BWED – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BWED – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BWED – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BWED – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.24%
30 päivää$ 0-21.25%
60 päivää$ 0-15.05%
90 päivää$ 0--

Mikä on BWED (BWED)

$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.

BWED (BWED) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BWED-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BWED (BWED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BWED (BWED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BWED-rahakkeelle.

Tarkista BWED-rahakkeen hintaennuste nyt!

BWED paikallisiin valuuttoihin

BWED (BWED) -rahakkeen tokenomiikka

BWED (BWED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BWED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BWED (BWED)”

Paljonko BWED (BWED) on arvoltaan tänään?
BWED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BWED-USD-parin nykyinen hinta?
BWED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BWED-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BWED markkina-arvo on $ 27.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BWED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BWED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.57M USD.
Mikä oli BWED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BWED saavutti ATH-hinnaksi 0.00522668 USD.
Mikä oli BWED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BWED-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BWED-rahakkeen treidausvolyymi?
BWED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BWED tänä vuonna korkeammalle?
BWED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BWED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
