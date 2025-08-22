Lisätietoja BUZ-rahakkeesta

BUZ-rahakkeen hintatiedot

BUZ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BUZ-rahakkeen tokenomiikka

BUZ-rahakkeen hintaennuste

Buz Economy – hinta (BUZ)

1BUZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.076271
-1.90%1D
USD
Reaaliaikainen Buz Economy (BUZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:57:36 (UTC+8)

Buz Economy (BUZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.076257
24 h:n matalin
$ 0.077856
24 h:n korkein

$ 0.076257
$ 0.077856
$ 0.646605
$ 0.065663
-0.01%

-1.86%

-2.24%

-2.24%

Buz Economy (BUZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.076291. Viimeisen 24 tunnin aikana BUZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.076257 ja korkeimmillaan $ 0.077856 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.646605, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.065663.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUZ on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -1.86% 24 tunnin aikana ja -2.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Buz Economy (BUZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.14M
--
$ 1.14M
15.00M
15,000,000.0
Buz Economy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.00M ja sen kokonaistarjonta on 15000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.14M.

Buz Economy (BUZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Buz Economy – USD -hinta muuttui $ -0.00145039528752059.
Viimeisten 30 päivän aikana Buz Economy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0035155655.
Viimeisten 60 päivän aikana Buz Economy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0119326753.
Viimeisten 90 päivän aikana Buz Economy – USD -hinnan muutos oli $ -0.00547494346263556.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00145039528752059-1.86%
30 päivää$ -0.0035155655-4.60%
60 päivää$ -0.0119326753-15.64%
90 päivää$ -0.00547494346263556-6.69%

Mikä on Buz Economy (BUZ)

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Buz Economy (BUZ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Buz Economy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Buz Economy (BUZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Buz Economy (BUZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Buz Economy-rahakkeelle.

Tarkista Buz Economy-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUZ paikallisiin valuuttoihin

Buz Economy (BUZ) -rahakkeen tokenomiikka

Buz Economy (BUZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Buz Economy (BUZ)”

Paljonko Buz Economy (BUZ) on arvoltaan tänään?
BUZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.076291 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUZ-USD-parin nykyinen hinta?
BUZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.076291. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Buz Economy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUZ markkina-arvo on $ 1.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.00M USD.
Mikä oli BUZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUZ saavutti ATH-hinnaksi 0.646605 USD.
Mikä oli BUZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.065663 USD.
Mikä on BUZ-rahakkeen treidausvolyymi?
BUZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUZ tänä vuonna korkeammalle?
BUZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
