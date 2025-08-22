Lisätietoja BHOLE-rahakkeesta

BHOLE-rahakkeen hintatiedot

BHOLE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BHOLE-rahakkeen tokenomiikka

BHOLE-rahakkeen hintaennuste

Buttholes-logo

Buttholes – hinta (BHOLE)

Ei listattu

1BHOLE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Buttholes (BHOLE) -hintakaavio
Buttholes (BHOLE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01127782
$ 0.01127782$ 0.01127782

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-1.81%

-8.62%

-8.62%

Buttholes (BHOLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BHOLE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BHOLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01127782, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BHOLE on muuttunut -1.01% viimeisen tunnin aikana, -1.81% 24 tunnin aikana ja -8.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Buttholes (BHOLE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 39.29K
$ 39.29K$ 39.29K

--
----

$ 39.29K
$ 39.29K$ 39.29K

999.27M
999.27M 999.27M

999,267,856.401857
999,267,856.401857 999,267,856.401857

Buttholes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BHOLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.27M ja sen kokonaistarjonta on 999267856.401857. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.29K.

Buttholes (BHOLE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Buttholes – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Buttholes – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Buttholes – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Buttholes – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.81%
30 päivää$ 0-11.83%
60 päivää$ 0+6.93%
90 päivää$ 0--

Mikä on Buttholes (BHOLE)

Launched on October 17, 2025, $BHOLE is a meme coin created by Shaw, the founder of ai16z and ElizaOS, as a playful commentary on modern AI design trends. Inspired by the observation that many AI logos resemble circular designs, Shaw introduced $BHOLE to unite humor, creativity, and the decentralized ethos of Web3. The project debuted with a unique airdrop to early supporters, leveraging the speed and scalability of the Solana blockchain. This approach sparked instant engagement within the crypto and AI communities. By blending humor with cultural relevance, $BHOLE embodies Shaw’s vision of decentralization and organic community growth, eschewing traditional team structures or roadmaps. The token thrives on contributions from a decentralized network of enthusiasts who continue to build on its narrative. Operating on Solana, $BHOLE ensures fast, secure transactions while maintaining accessibility for its growing user base. The token has gained recognition for its viral appeal and innovative approach to community engagement, becoming a cornerstone of the emerging meme coin ecosystem. The project’s focus remains on fostering collaboration and creativity, encouraging its community to shape the future of $BHOLE. As both a cultural symbol and a testament to the power of decentralized building, $BHOLE continues to attract a diverse and engaged audience. For more information, visit https://buttholes.xyz/.

Buttholes (BHOLE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Buttholes-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Buttholes (BHOLE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Buttholes (BHOLE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Buttholes-rahakkeelle.

Tarkista Buttholes-rahakkeen hintaennuste nyt!

BHOLE paikallisiin valuuttoihin

Buttholes (BHOLE) -rahakkeen tokenomiikka

Buttholes (BHOLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BHOLE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Buttholes (BHOLE)”

Paljonko Buttholes (BHOLE) on arvoltaan tänään?
BHOLE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BHOLE-USD-parin nykyinen hinta?
BHOLE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Buttholes-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BHOLE markkina-arvo on $ 39.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BHOLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BHOLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.27M USD.
Mikä oli BHOLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BHOLE saavutti ATH-hinnaksi 0.01127782 USD.
Mikä oli BHOLE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BHOLE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BHOLE-rahakkeen treidausvolyymi?
BHOLE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BHOLE tänä vuonna korkeammalle?
BHOLE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BHOLE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

