Buttercat-logo

Buttercat – hinta (BUTT)

Ei listattu

1BUTT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Buttercat (BUTT) -hintakaavio
Buttercat (BUTT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00966505
$ 0.00966505$ 0.00966505

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-2.94%

-7.56%

-7.56%

Buttercat (BUTT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BUTT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00966505, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUTT on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, -2.94% 24 tunnin aikana ja -7.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Buttercat (BUTT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 25.79K
$ 25.79K$ 25.79K

--
----

$ 25.79K
$ 25.79K$ 25.79K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,159.0
999,995,159.0 999,995,159.0

Buttercat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999995159.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.79K.

Buttercat (BUTT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Buttercat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Buttercat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Buttercat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Buttercat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.94%
30 päivää$ 0-19.93%
60 päivää$ 0+42.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on Buttercat (BUTT)

Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Buttercat (BUTT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Buttercat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Buttercat (BUTT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Buttercat (BUTT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Buttercat-rahakkeelle.

Tarkista Buttercat-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUTT paikallisiin valuuttoihin

Buttercat (BUTT) -rahakkeen tokenomiikka

Buttercat (BUTT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUTT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Buttercat (BUTT)”

Paljonko Buttercat (BUTT) on arvoltaan tänään?
BUTT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUTT-USD-parin nykyinen hinta?
BUTT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Buttercat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUTT markkina-arvo on $ 25.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli BUTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUTT saavutti ATH-hinnaksi 0.00966505 USD.
Mikä oli BUTT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUTT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BUTT-rahakkeen treidausvolyymi?
BUTT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUTT tänä vuonna korkeammalle?
BUTT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUTT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.