Lisätietoja BUSINESS-rahakkeesta

BUSINESS-rahakkeen hintatiedot

BUSINESS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BUSINESS-rahakkeen tokenomiikka

BUSINESS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Business Coin-logo

Business Coin – hinta (BUSINESS)

Ei listattu

1BUSINESS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00210146
$0.00210146$0.00210146
+7.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Business Coin (BUSINESS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:18:09 (UTC+8)

Business Coin (BUSINESS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00194339
$ 0.00194339$ 0.00194339
24 h:n matalin
$ 0.00214408
$ 0.00214408$ 0.00214408
24 h:n korkein

$ 0.00194339
$ 0.00194339$ 0.00194339

$ 0.00214408
$ 0.00214408$ 0.00214408

$ 0.02849376
$ 0.02849376$ 0.02849376

$ 0
$ 0$ 0

-1.98%

+7.87%

-21.18%

-21.18%

Business Coin (BUSINESS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00210146. Viimeisen 24 tunnin aikana BUSINESS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00194339 ja korkeimmillaan $ 0.00214408 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUSINESS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02849376, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUSINESS on muuttunut -1.98% viimeisen tunnin aikana, +7.87% 24 tunnin aikana ja -21.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Business Coin (BUSINESS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

949.97M
949.97M 949.97M

949,973,142.65894
949,973,142.65894 949,973,142.65894

Business Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUSINESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.97M ja sen kokonaistarjonta on 949973142.65894. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.04M.

Business Coin (BUSINESS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Business Coin – USD -hinta muuttui $ +0.00015332.
Viimeisten 30 päivän aikana Business Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010099370.
Viimeisten 60 päivän aikana Business Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003079429.
Viimeisten 90 päivän aikana Business Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.000669537097214623.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00015332+7.87%
30 päivää$ -0.0010099370-48.05%
60 päivää$ -0.0003079429-14.65%
90 päivää$ +0.000669537097214623+46.76%

Mikä on Business Coin (BUSINESS)

It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Business Coin (BUSINESS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Business Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Business Coin (BUSINESS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Business Coin (BUSINESS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Business Coin-rahakkeelle.

Tarkista Business Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUSINESS paikallisiin valuuttoihin

Business Coin (BUSINESS) -rahakkeen tokenomiikka

Business Coin (BUSINESS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUSINESS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Business Coin (BUSINESS)”

Paljonko Business Coin (BUSINESS) on arvoltaan tänään?
BUSINESS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00210146 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUSINESS-USD-parin nykyinen hinta?
BUSINESS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00210146. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Business Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUSINESS markkina-arvo on $ 2.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUSINESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUSINESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.97M USD.
Mikä oli BUSINESS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUSINESS saavutti ATH-hinnaksi 0.02849376 USD.
Mikä oli BUSINESS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUSINESS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BUSINESS-rahakkeen treidausvolyymi?
BUSINESS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUSINESS tänä vuonna korkeammalle?
BUSINESS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUSINESS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:18:09 (UTC+8)

Business Coin (BUSINESS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.