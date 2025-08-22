Lisätietoja BURR-rahakkeesta

BURR-rahakkeen hintatiedot

BURR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BURR-rahakkeen tokenomiikka

BURR-rahakkeen hintaennuste

Burr Governance Token-logo

Burr Governance Token – hinta (BURR)

Ei listattu

1BURR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00610506
$0.00610506
-1.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Burr Governance Token (BURR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:14:29 (UTC+8)

Burr Governance Token (BURR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00603764
$ 0.00603764
24 h:n matalin
$ 0.00675616
$ 0.00675616
24 h:n korkein

$ 0.00603764
$ 0.00603764

$ 0.00675616
$ 0.00675616

$ 0.03520368
$ 0.03520368

$ 0
$ 0

-0.04%

-1.44%

+6.99%

+6.99%

Burr Governance Token (BURR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00610506. Viimeisen 24 tunnin aikana BURR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00603764 ja korkeimmillaan $ 0.00675616 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BURR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03520368, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BURR on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -1.44% 24 tunnin aikana ja +6.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Burr Governance Token (BURR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 479.10K
$ 479.10K

--
----

$ 549.46K
$ 549.46K

78.47M
78.47M

90,000,000.0
90,000,000.0

Burr Governance Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 479.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BURR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 78.47M ja sen kokonaistarjonta on 90000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 549.46K.

Burr Governance Token (BURR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Burr Governance Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Burr Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009533228.
Viimeisten 60 päivän aikana Burr Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000288763.
Viimeisten 90 päivän aikana Burr Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.010218736174849522.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.44%
30 päivää$ +0.0009533228+15.62%
60 päivää$ +0.0000288763+0.47%
90 päivää$ -0.010218736174849522-62.60%

Mikä on Burr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

Burr Governance Token (BURR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Burr Governance Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Burr Governance Token (BURR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Burr Governance Token (BURR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Burr Governance Token-rahakkeelle.

Tarkista Burr Governance Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

BURR paikallisiin valuuttoihin

Burr Governance Token (BURR) -rahakkeen tokenomiikka

Burr Governance Token (BURR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BURR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Burr Governance Token (BURR)”

Paljonko Burr Governance Token (BURR) on arvoltaan tänään?
BURR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00610506 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BURR-USD-parin nykyinen hinta?
BURR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00610506. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Burr Governance Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BURR markkina-arvo on $ 479.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BURR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BURR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 78.47M USD.
Mikä oli BURR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BURR saavutti ATH-hinnaksi 0.03520368 USD.
Mikä oli BURR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BURR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BURR-rahakkeen treidausvolyymi?
BURR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BURR tänä vuonna korkeammalle?
BURR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BURR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Burr Governance Token (BURR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

