BurnedFi (BURN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.24. Viimeisen 24 tunnin aikana BURN on vaihdellut alimmillaan $ 2.16 ja korkeimmillaan $ 2.33 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BURN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.25, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.542183.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BURN on muuttunut +2.29% viimeisen tunnin aikana, +2.90% 24 tunnin aikana ja +6.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BurnedFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BURN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.59M ja sen kokonaistarjonta on 12590182.338972399. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.29M.
Tämän päivän aikana BurnedFi – USD -hinta muuttui $ +0.063035.
Viimeisten 30 päivän aikana BurnedFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.4143321280.
Viimeisten 60 päivän aikana BurnedFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.5693714880.
Viimeisten 90 päivän aikana BurnedFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.6106508539255153.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.063035
|+2.90%
|30 päivää
|$ +0.4143321280
|+18.50%
|60 päivää
|$ +0.5693714880
|+25.42%
|90 päivää
|$ +0.6106508539255153
|+37.48%
The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.
