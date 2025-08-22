Bunni – hinta (BUNNI)
Bunni (BUNNI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01147649. Viimeisen 24 tunnin aikana BUNNI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01049372 ja korkeimmillaan $ 0.01167941 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUNNI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02499457, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00910118.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BUNNI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +7.60% 24 tunnin aikana ja -18.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bunni-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUNNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 718.31M ja sen kokonaistarjonta on 987447040.9812453. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.33M.
Tämän päivän aikana Bunni – USD -hinta muuttui $ +0.00081049.
Viimeisten 30 päivän aikana Bunni – USD -hinnan muutos oli $ -0.0051784321.
Viimeisten 60 päivän aikana Bunni – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029937537.
Viimeisten 90 päivän aikana Bunni – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00081049
|+7.60%
|30 päivää
|$ -0.0051784321
|-45.12%
|60 päivää
|$ +0.0029937537
|+26.09%
|90 päivää
|$ 0
|--
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
