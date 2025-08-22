Lisätietoja BUNKER-rahakkeesta

BunkerCoin-logo

BunkerCoin – hinta (BUNKER)

Ei listattu

1BUNKER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00183896
$0.00183896$0.00183896
-3.90%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BunkerCoin (BUNKER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:57:12 (UTC+8)

BunkerCoin (BUNKER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00180838
$ 0.00180838$ 0.00180838
24 h:n matalin
$ 0.00191685
$ 0.00191685$ 0.00191685
24 h:n korkein

$ 0.00180838
$ 0.00180838$ 0.00180838

$ 0.00191685
$ 0.00191685$ 0.00191685

$ 0.00863041
$ 0.00863041$ 0.00863041

$ 0.00017991
$ 0.00017991$ 0.00017991

-0.12%

-3.88%

+7.32%

+7.32%

BunkerCoin (BUNKER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00183855. Viimeisen 24 tunnin aikana BUNKER on vaihdellut alimmillaan $ 0.00180838 ja korkeimmillaan $ 0.00191685 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUNKER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00863041, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00017991.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUNKER on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -3.88% 24 tunnin aikana ja +7.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BunkerCoin (BUNKER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

--
----

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

999.74M
999.74M 999.74M

999,736,727.144583
999,736,727.144583 999,736,727.144583

BunkerCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUNKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.74M ja sen kokonaistarjonta on 999736727.144583. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.85M.

BunkerCoin (BUNKER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BunkerCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BunkerCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003799358.
Viimeisten 60 päivän aikana BunkerCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004671990.
Viimeisten 90 päivän aikana BunkerCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015421129913108128.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.88%
30 päivää$ +0.0003799358+20.66%
60 päivää$ -0.0004671990-25.41%
90 päivää$ +0.0015421129913108128+520.22%

Mikä on BunkerCoin (BUNKER)

The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BunkerCoin (BUNKER) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

BunkerCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BunkerCoin (BUNKER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BunkerCoin (BUNKER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BunkerCoin-rahakkeelle.

Tarkista BunkerCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUNKER paikallisiin valuuttoihin

BunkerCoin (BUNKER) -rahakkeen tokenomiikka

BunkerCoin (BUNKER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUNKER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BunkerCoin (BUNKER)”

Paljonko BunkerCoin (BUNKER) on arvoltaan tänään?
BUNKER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00183855 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUNKER-USD-parin nykyinen hinta?
BUNKER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00183855. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BunkerCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUNKER markkina-arvo on $ 1.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUNKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUNKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.74M USD.
Mikä oli BUNKER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUNKER saavutti ATH-hinnaksi 0.00863041 USD.
Mikä oli BUNKER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUNKER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00017991 USD.
Mikä on BUNKER-rahakkeen treidausvolyymi?
BUNKER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUNKER tänä vuonna korkeammalle?
BUNKER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUNKER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
