BULLSHARK-logo

BULLSHARK – hinta (BSHARK)

Ei listattu

1BSHARK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+16.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BULLSHARK (BSHARK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:50:57 (UTC+8)

BULLSHARK (BSHARK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00814924
$ 0.00814924$ 0.00814924

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

+16.47%

-31.12%

-31.12%

BULLSHARK (BSHARK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BSHARK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BSHARK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00814924, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BSHARK on muuttunut -1.06% viimeisen tunnin aikana, +16.47% 24 tunnin aikana ja -31.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BULLSHARK (BSHARK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 61.66K
$ 61.66K$ 61.66K

--
----

$ 61.66K
$ 61.66K$ 61.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BULLSHARK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BSHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.66K.

BULLSHARK (BSHARK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BULLSHARK – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BULLSHARK – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BULLSHARK – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BULLSHARK – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+16.47%
30 päivää$ 0-48.63%
60 päivää$ 0-63.89%
90 päivää$ 0--

Mikä on BULLSHARK (BSHARK)

$BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. ​ For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/

BULLSHARK (BSHARK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BULLSHARK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BULLSHARK (BSHARK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BULLSHARK (BSHARK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BULLSHARK-rahakkeelle.

Tarkista BULLSHARK-rahakkeen hintaennuste nyt!

BSHARK paikallisiin valuuttoihin

BULLSHARK (BSHARK) -rahakkeen tokenomiikka

BULLSHARK (BSHARK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BSHARK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BULLSHARK (BSHARK)”

Paljonko BULLSHARK (BSHARK) on arvoltaan tänään?
BSHARK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BSHARK-USD-parin nykyinen hinta?
BSHARK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BULLSHARK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BSHARK markkina-arvo on $ 61.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BSHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BSHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BSHARK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BSHARK saavutti ATH-hinnaksi 0.00814924 USD.
Mikä oli BSHARK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BSHARK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BSHARK-rahakkeen treidausvolyymi?
BSHARK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BSHARK tänä vuonna korkeammalle?
BSHARK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BSHARK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.