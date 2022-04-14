BullDogito (BDOGITO) -rahakkeen tokenomiikka
BullDogito (BDOGITO) -rahakkeen tiedot
The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation.
Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation.
Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results.
The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact
BullDogito (BDOGITO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu BullDogito (BDOGITO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
BullDogito (BDOGITO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
BullDogito (BDOGITO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BDOGITO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BDOGITO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BDOGITO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BDOGITO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
BDOGITO-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BDOGITO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BDOGITO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.