BuildAI (BUILD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.138134. Viimeisen 24 tunnin aikana BUILD on vaihdellut alimmillaan $ 0.137446 ja korkeimmillaan $ 0.146044 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUILD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.14, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0028824.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BUILD on muuttunut +0.22% viimeisen tunnin aikana, -3.63% 24 tunnin aikana ja -22.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BuildAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUILD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.87M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.38M.
Tämän päivän aikana BuildAI – USD -hinta muuttui $ -0.0052153316678919.
Viimeisten 30 päivän aikana BuildAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0766423790.
Viimeisten 60 päivän aikana BuildAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0196827136.
Viimeisten 90 päivän aikana BuildAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0336837114826594.
At the heart of BuildAI lies a robust blend of cutting-edge technologies, meticulously crafted to streamline the process of Telegram bot development. From AI-driven algorithms to seamless integration with Telegram's platform, our technology stack is designed to empower users with unparalleled efficiency and flexibility. Artificial Intelligence (AI): BuildAI leverages the power of AI to simplify bot creation and enhance functionality. Through advanced algorithms, our platform offers features such as natural language processing (NLP) for chatbots, image recognition for visual content, and predictive analytics for personalized interactions. By harnessing AI, users can automate tasks, personalize user experiences, and unlock new levels of innovation in bot development. User-Friendly Interface: Central to BuildAI technology is its intuitive user interface, designed to cater to users of all skill levels. Whether you're a seasoned developer or a complete novice, our platform offers a seamless experience with drag-and-drop functionality, customizable templates, and real-time previews. With simplicity at its core, BuildAI empowers users to bring their bot ideas to life with ease. Integration with Telegram: BuildAI seamlessly integrates with Telegram's platform, allowing users to deploy their bots directly within the messaging app. Through Telegram's APIs and developer tools, BuildAI facilitates seamless communication between bots and users, enabling real-time interactions, message delivery, and data synchronization. With instant access to Telegram's vast user base, BuildAI ensures maximum reach and engagement for your bots. Cloud Infrastructure: BuildAIis built on a scalable and reliable cloud infrastructure, ensuring optimal performance and uptime for users. With cloud-based storage, computing resources, and deployment capabilities, our platform enables users to scale their bots effortlessly to meet growing demands.
