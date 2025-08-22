Lisätietoja BUBL-rahakkeesta

BUBL-rahakkeen hintatiedot

BUBL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BUBL-rahakkeen tokenomiikka

BUBL-rahakkeen hintaennuste

BUBL-logo

BUBL – hinta (BUBL)

Ei listattu

1BUBL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.20%1D
Reaaliaikainen BUBL (BUBL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:39:27 (UTC+8)

BUBL (BUBL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000017
$ 0.0000017$ 0.0000017
24 h:n matalin
$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174
24 h:n korkein

$ 0.0000017
$ 0.0000017$ 0.0000017

$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174

$ 0.00010417
$ 0.00010417$ 0.00010417

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.24%

-16.59%

-16.59%

BUBL (BUBL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000017. Viimeisen 24 tunnin aikana BUBL on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000017 ja korkeimmillaan $ 0.00000174 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00010417, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUBL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.24% 24 tunnin aikana ja -16.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BUBL (BUBL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.96K
$ 15.96K$ 15.96K

--
----

$ 17.04K
$ 17.04K$ 17.04K

9.36B
9.36B 9.36B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

BUBL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.36B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.04K.

BUBL (BUBL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BUBL – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BUBL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000005648.
Viimeisten 60 päivän aikana BUBL – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000000290.
Viimeisten 90 päivän aikana BUBL – USD -hinnan muutos oli $ -0.000001195654014723699.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.24%
30 päivää$ -0.0000005648-33.22%
60 päivää$ +0.0000000290+1.71%
90 päivää$ -0.000001195654014723699-41.29%

Mikä on BUBL (BUBL)

BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem.

BUBL (BUBL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BUBL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BUBL (BUBL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BUBL (BUBL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BUBL-rahakkeelle.

Tarkista BUBL-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUBL paikallisiin valuuttoihin

BUBL (BUBL) -rahakkeen tokenomiikka

BUBL (BUBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUBL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BUBL (BUBL)”

Paljonko BUBL (BUBL) on arvoltaan tänään?
BUBL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000017 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUBL-USD-parin nykyinen hinta?
BUBL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000017. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BUBL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUBL markkina-arvo on $ 15.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.36B USD.
Mikä oli BUBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUBL saavutti ATH-hinnaksi 0.00010417 USD.
Mikä oli BUBL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUBL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BUBL-rahakkeen treidausvolyymi?
BUBL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUBL tänä vuonna korkeammalle?
BUBL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUBL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:39:27 (UTC+8)

