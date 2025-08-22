Lisätietoja BTCST-rahakkeesta

BTC Standard Hashrate Token-logo

BTC Standard Hashrate Token – hinta (BTCST)

Ei listattu

1BTCST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03093222
$0.03093222$0.03093222
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BTC Standard Hashrate Token (BTCST) -hintakaavio
2025-08-22

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03021637
$ 0.03021637$ 0.03021637
24 h:n matalin
$ 0.03106523
$ 0.03106523$ 0.03106523
24 h:n korkein

$ 0.03021637
$ 0.03021637$ 0.03021637

$ 0.03106523
$ 0.03106523$ 0.03106523

$ 91.94
$ 91.94$ 91.94

$ 0.01930527
$ 0.01930527$ 0.01930527

+0.29%

-0.22%

+14.47%

+14.47%

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03093222. Viimeisen 24 tunnin aikana BTCST on vaihdellut alimmillaan $ 0.03021637 ja korkeimmillaan $ 0.03106523 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTCST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 91.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01930527.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTCST on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja +14.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 225.42K
$ 225.42K$ 225.42K

--
----

$ 463.98K
$ 463.98K$ 463.98K

7.29M
7.29M 7.29M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

BTC Standard Hashrate Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 225.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTCST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.29M ja sen kokonaistarjonta on 15000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 463.98K.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BTC Standard Hashrate Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BTC Standard Hashrate Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007466048.
Viimeisten 60 päivän aikana BTC Standard Hashrate Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0096716545.
Viimeisten 90 päivän aikana BTC Standard Hashrate Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.000188375069171142.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.22%
30 päivää$ -0.0007466048-2.41%
60 päivää$ +0.0096716545+31.27%
90 päivää$ -0.000188375069171142-0.60%

Mikä on BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

BTC Standard Hashrate Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BTC Standard Hashrate Token (BTCST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BTC Standard Hashrate Token (BTCST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BTC Standard Hashrate Token-rahakkeelle.

Tarkista BTC Standard Hashrate Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) -rahakkeen tokenomiikka

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTCST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BTC Standard Hashrate Token (BTCST)”

Paljonko BTC Standard Hashrate Token (BTCST) on arvoltaan tänään?
BTCST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03093222 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTCST-USD-parin nykyinen hinta?
BTCST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03093222. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BTC Standard Hashrate Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTCST markkina-arvo on $ 225.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTCST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTCST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.29M USD.
Mikä oli BTCST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTCST saavutti ATH-hinnaksi 91.94 USD.
Mikä oli BTCST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTCST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01930527 USD.
Mikä on BTCST-rahakkeen treidausvolyymi?
BTCST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BTCST tänä vuonna korkeammalle?
BTCST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTCST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

