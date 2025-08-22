Lisätietoja BTC2X-FLI-rahakkeesta

BTC 2x Flexible Leverage Index – hinta (BTC2X-FLI)

1BTC2X-FLI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$53.55
$53.55
-2.60%1D
Reaaliaikainen BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:42:33 (UTC+8)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 52.86
$ 52.86
24 h:n matalin
$ 55.54
$ 55.54
24 h:n korkein

$ 52.86
$ 52.86

$ 55.54
$ 55.54

$ 199.13
$ 199.13

$ 2.71
$ 2.71

-0.28%

-2.65%

-13.09%

-13.09%

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $53.55. Viimeisen 24 tunnin aikana BTC2X-FLI on vaihdellut alimmillaan $ 52.86 ja korkeimmillaan $ 55.54 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTC2X-FLI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 199.13, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.71.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTC2X-FLI on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -2.65% 24 tunnin aikana ja -13.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.96M
$ 3.96M

--
--

$ 3.96M
$ 3.96M

73.98K
73.98K

73,984.5388810972
73,984.5388810972

BTC 2x Flexible Leverage Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTC2X-FLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.98K ja sen kokonaistarjonta on 73984.5388810972. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.96M.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BTC 2x Flexible Leverage Index – USD -hinta muuttui $ -1.45776678522614.
Viimeisten 30 päivän aikana BTC 2x Flexible Leverage Index – USD -hinnan muutos oli $ -6.9150507300.
Viimeisten 60 päivän aikana BTC 2x Flexible Leverage Index – USD -hinnan muutos oli $ +9.6998435100.
Viimeisten 90 päivän aikana BTC 2x Flexible Leverage Index – USD -hinnan muutos oli $ +0.23500262979548.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1.45776678522614-2.65%
30 päivää$ -6.9150507300-12.91%
60 päivää$ +9.6998435100+18.11%
90 päivää$ +0.23500262979548+0.44%

Mikä on BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BTC 2x Flexible Leverage Index-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BTC 2x Flexible Leverage Index-rahakkeelle.

Tarkista BTC 2x Flexible Leverage Index-rahakkeen hintaennuste nyt!

BTC2X-FLI paikallisiin valuuttoihin

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -rahakkeen tokenomiikka

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTC2X-FLI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)”

Paljonko BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) on arvoltaan tänään?
BTC2X-FLI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 53.55 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTC2X-FLI-USD-parin nykyinen hinta?
BTC2X-FLI -USD-parin nykyinen hinta on $ 53.55. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BTC 2x Flexible Leverage Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTC2X-FLI markkina-arvo on $ 3.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTC2X-FLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTC2X-FLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.98K USD.
Mikä oli BTC2X-FLI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTC2X-FLI saavutti ATH-hinnaksi 199.13 USD.
Mikä oli BTC2X-FLI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTC2X-FLI-rahakkeen ATL-hinta oli 2.71 USD.
Mikä on BTC2X-FLI-rahakkeen treidausvolyymi?
BTC2X-FLI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BTC2X-FLI tänä vuonna korkeammalle?
BTC2X-FLI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTC2X-FLI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:42:33 (UTC+8)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

