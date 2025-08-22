BrutalSol – hinta (BRUTE)
BrutalSol (BRUTE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BRUTE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRUTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BRUTE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.71% 24 tunnin aikana ja -14.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BrutalSol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRUTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 903.33M ja sen kokonaistarjonta on 999518324.011801. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.71K.
Tämän päivän aikana BrutalSol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BrutalSol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BrutalSol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BrutalSol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.
