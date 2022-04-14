Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen tokenomiikka
BRRR Token is the heart of the Brrr de Money ecosystem, a community-driven meme coin that combines the power of humor, blockchain technology, and financial innovation. Designed to be the coin of the people, BRRR is all about creating wealth through fun, community engagement, and decentralized governance. The tokenomics of BRRR include 100% liquidity allocation, ensuring a fair and transparent approach to its distribution, with no team allocation. This allows all holders to benefit equally from the token's growth, while empowering the community to drive key decisions through governance. The BRRR Sniper Bot is a cutting-edge, high-speed, multi-chain trading tool designed to enhance the BRRR ecosystem. Optimized for experienced traders, the bot offers fast, efficient, and customizable trade execution across multiple blockchains such as Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Base, and SUI. With advanced features like real-time transaction monitoring, price and volume alerts, and copy trading, the BRRR Sniper Bot allows users to automate their trades, track top-performing strategies, and make quick, informed decisions. With BRRR Token driving the community and BRRR Sniper Bot delivering cutting-edge trading tools, the ecosystem is designed to make meme-based wealth creation a reality while empowering holders to actively participate in governance and decision-making. Together, they form the foundation of a decentralized, community-first platform where every member has a chance to shape the future of crypto in their own way.
Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BRRR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRRR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BRRR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRRR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.