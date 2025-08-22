Lisätietoja BRRR-rahakkeesta

BRRR-rahakkeen hintatiedot

BRRR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRRR-rahakkeen tokenomiikka

BRRR-rahakkeen hintaennuste

Brrr de Money – hinta (BRRR)

1BRRR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Brrr de Money (BRRR) -hintakaavio
Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BRRR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRRR on muuttunut -0.68% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja -11.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen markkinatiedot

Brrr de Money-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 146.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 146.18K.

Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Brrr de Money – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Brrr de Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Brrr de Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Brrr de Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.74%
30 päivää$ 0+6.76%
60 päivää$ 0+69.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on Brrr de Money (BRRR)

BRRR Token is the heart of the Brrr de Money ecosystem, a community-driven meme coin that combines the power of humor, blockchain technology, and financial innovation. Designed to be the coin of the people, BRRR is all about creating wealth through fun, community engagement, and decentralized governance. The tokenomics of BRRR include 100% liquidity allocation, ensuring a fair and transparent approach to its distribution, with no team allocation. This allows all holders to benefit equally from the token's growth, while empowering the community to drive key decisions through governance. The BRRR Sniper Bot is a cutting-edge, high-speed, multi-chain trading tool designed to enhance the BRRR ecosystem. Optimized for experienced traders, the bot offers fast, efficient, and customizable trade execution across multiple blockchains such as Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Base, and SUI. With advanced features like real-time transaction monitoring, price and volume alerts, and copy trading, the BRRR Sniper Bot allows users to automate their trades, track top-performing strategies, and make quick, informed decisions. With BRRR Token driving the community and BRRR Sniper Bot delivering cutting-edge trading tools, the ecosystem is designed to make meme-based wealth creation a reality while empowering holders to actively participate in governance and decision-making. Together, they form the foundation of a decentralized, community-first platform where every member has a chance to shape the future of crypto in their own way.

Brrr de Money (BRRR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Brrr de Money-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Brrr de Money (BRRR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Brrr de Money (BRRR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Brrr de Money-rahakkeelle.

Tarkista Brrr de Money-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRRR paikallisiin valuuttoihin

Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen tokenomiikka

Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRRR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Brrr de Money (BRRR)”

Paljonko Brrr de Money (BRRR) on arvoltaan tänään?
BRRR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRRR-USD-parin nykyinen hinta?
BRRR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Brrr de Money-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRRR markkina-arvo on $ 146.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRRR saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRRR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BRRR-rahakkeen treidausvolyymi?
BRRR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRRR tänä vuonna korkeammalle?
BRRR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRRR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.