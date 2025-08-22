Brrr de Money – hinta (BRRR)
-0.68%
-0.74%
-11.70%
-11.70%
Brrr de Money (BRRR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BRRR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BRRR on muuttunut -0.68% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja -11.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Brrr de Money-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 146.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 146.18K.
Tämän päivän aikana Brrr de Money – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Brrr de Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Brrr de Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Brrr de Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.74%
|30 päivää
|$ 0
|+6.76%
|60 päivää
|$ 0
|+69.96%
|90 päivää
|$ 0
|--
BRRR Token is the heart of the Brrr de Money ecosystem, a community-driven meme coin that combines the power of humor, blockchain technology, and financial innovation. Designed to be the coin of the people, BRRR is all about creating wealth through fun, community engagement, and decentralized governance. The tokenomics of BRRR include 100% liquidity allocation, ensuring a fair and transparent approach to its distribution, with no team allocation. This allows all holders to benefit equally from the token's growth, while empowering the community to drive key decisions through governance. The BRRR Sniper Bot is a cutting-edge, high-speed, multi-chain trading tool designed to enhance the BRRR ecosystem. Optimized for experienced traders, the bot offers fast, efficient, and customizable trade execution across multiple blockchains such as Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Base, and SUI. With advanced features like real-time transaction monitoring, price and volume alerts, and copy trading, the BRRR Sniper Bot allows users to automate their trades, track top-performing strategies, and make quick, informed decisions. With BRRR Token driving the community and BRRR Sniper Bot delivering cutting-edge trading tools, the ecosystem is designed to make meme-based wealth creation a reality while empowering holders to actively participate in governance and decision-making. Together, they form the foundation of a decentralized, community-first platform where every member has a chance to shape the future of crypto in their own way.
