Brokecoin-logo

Brokecoin – hinta (BROKE)

Ei listattu

1BROKE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-7.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Brokecoin (BROKE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:33:06 (UTC+8)

Brokecoin (BROKE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-7.03%

+17.43%

+17.43%

Brokecoin (BROKE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BROKE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BROKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BROKE on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, -7.03% 24 tunnin aikana ja +17.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Brokecoin (BROKE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 794.99K
$ 794.99K$ 794.99K

--
----

$ 795.76K
$ 795.76K$ 795.76K

89.80B
89.80B 89.80B

89,891,031,589.51976
89,891,031,589.51976 89,891,031,589.51976

Brokecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 794.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BROKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.80B ja sen kokonaistarjonta on 89891031589.51976. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 795.76K.

Brokecoin (BROKE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Brokecoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Brokecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Brokecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Brokecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.03%
30 päivää$ 0-29.74%
60 päivää$ 0+244.39%
90 päivää$ 0--

Mikä on Brokecoin (BROKE)

BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.

Brokecoin (BROKE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Brokecoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Brokecoin (BROKE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Brokecoin (BROKE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Brokecoin-rahakkeelle.

Tarkista Brokecoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

BROKE paikallisiin valuuttoihin

Brokecoin (BROKE) -rahakkeen tokenomiikka

Brokecoin (BROKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BROKE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Brokecoin (BROKE)”

Paljonko Brokecoin (BROKE) on arvoltaan tänään?
BROKE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BROKE-USD-parin nykyinen hinta?
BROKE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Brokecoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BROKE markkina-arvo on $ 794.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BROKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BROKE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 89.80B USD.
Mikä oli BROKE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BROKE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BROKE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BROKE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BROKE-rahakkeen treidausvolyymi?
BROKE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BROKE tänä vuonna korkeammalle?
BROKE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BROKE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:33:06 (UTC+8)

