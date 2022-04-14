BRLA Digital BRLA (BRLA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BRLA Digital BRLA (BRLA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BRLA Digital BRLA (BRLA) -rahakkeen tiedot

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Virallinen verkkosivusto:
https://brla.digital/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

BRLA Digital BRLA (BRLA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BRLA Digital BRLA (BRLA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 8.33M
Kokonaistarjonta:
$ 45.49M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 45.46M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 8.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.18874
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.075673
Nykyinen hinta:
$ 0.183236
BRLA Digital BRLA (BRLA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BRLA Digital BRLA (BRLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BRLA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRLA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BRLA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRLA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BRLA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BRLA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BRLA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.