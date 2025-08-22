Lisätietoja BRK-rahakkeesta

BRK-rahakkeen hintatiedot

BRK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRK-rahakkeen tokenomiikka

BRK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BRK690k-logo

BRK690k – hinta (BRK)

Ei listattu

1BRK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$673.2
$673.2$673.2
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BRK690k (BRK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:19:39 (UTC+8)

BRK690k (BRK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,970.1
$ 4,970.1$ 4,970.1

$ 248.38
$ 248.38$ 248.38

--

--

-11.53%

-11.53%

BRK690k (BRK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $673.2. Viimeisen 24 tunnin aikana BRK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,970.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 248.38.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -11.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BRK690k (BRK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 67.32K
$ 67.32K$ 67.32K

--
----

$ 67.32K
$ 67.32K$ 67.32K

100.00
100.00 100.00

100.0
100.0 100.0

BRK690k-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 67.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00 ja sen kokonaistarjonta on 100.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 67.32K.

BRK690k (BRK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BRK690k – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BRK690k – USD -hinnan muutos oli $ +3.2398423200.
Viimeisten 60 päivän aikana BRK690k – USD -hinnan muutos oli $ +135.1238288400.
Viimeisten 90 päivän aikana BRK690k – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +3.2398423200+0.48%
60 päivää$ +135.1238288400+20.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on BRK690k (BRK)

BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BRK690k (BRK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BRK690k-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BRK690k (BRK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BRK690k (BRK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BRK690k-rahakkeelle.

Tarkista BRK690k-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRK paikallisiin valuuttoihin

BRK690k (BRK) -rahakkeen tokenomiikka

BRK690k (BRK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BRK690k (BRK)”

Paljonko BRK690k (BRK) on arvoltaan tänään?
BRK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 673.2 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRK-USD-parin nykyinen hinta?
BRK -USD-parin nykyinen hinta on $ 673.2. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BRK690k-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRK markkina-arvo on $ 67.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00 USD.
Mikä oli BRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRK saavutti ATH-hinnaksi 4,970.1 USD.
Mikä oli BRK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRK-rahakkeen ATL-hinta oli 248.38 USD.
Mikä on BRK-rahakkeen treidausvolyymi?
BRK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRK tänä vuonna korkeammalle?
BRK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:19:39 (UTC+8)

BRK690k (BRK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.