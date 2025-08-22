Lisätietoja BRIGHT-rahakkeesta

BRIGHT-rahakkeen hintatiedot

BRIGHT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRIGHT-rahakkeen tokenomiikka

BRIGHT-rahakkeen hintaennuste

Bright Union-logo

Bright Union – hinta (BRIGHT)

Ei listattu

1BRIGHT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00175726
-3.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana.
USD
Reaaliaikainen Bright Union (BRIGHT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:19:32 (UTC+8)

Bright Union (BRIGHT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00175931
24 h:n matalin
$ 0.00183049
24 h:n korkein

$ 0.00175931
$ 0.00183049
$ 0.721301
$ 0.00142523
-0.82%

-3.25%

-14.31%

-14.31%

Bright Union (BRIGHT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00175726. Viimeisen 24 tunnin aikana BRIGHT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00175931 ja korkeimmillaan $ 0.00183049 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRIGHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.721301, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00142523.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRIGHT on muuttunut -0.82% viimeisen tunnin aikana, -3.25% 24 tunnin aikana ja -14.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bright Union (BRIGHT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.46K
--
$ 193.52K
24.13M
110,000,000.0
Bright Union-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRIGHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.13M ja sen kokonaistarjonta on 110000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 193.52K.

Bright Union (BRIGHT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bright Union – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bright Union – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004908832.
Viimeisten 60 päivän aikana Bright Union – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000425979.
Viimeisten 90 päivän aikana Bright Union – USD -hinnan muutos oli $ -0.000024415365651729.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.25%
30 päivää$ -0.0004908832-27.93%
60 päivää$ +0.0000425979+2.42%
90 päivää$ -0.000024415365651729-1.37%

Mikä on Bright Union (BRIGHT)

Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: 1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface 2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. 3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Bright Union (BRIGHT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bright Union-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bright Union (BRIGHT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bright Union (BRIGHT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bright Union-rahakkeelle.

Tarkista Bright Union-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRIGHT paikallisiin valuuttoihin

Bright Union (BRIGHT) -rahakkeen tokenomiikka

Bright Union (BRIGHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRIGHT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bright Union (BRIGHT)”

Paljonko Bright Union (BRIGHT) on arvoltaan tänään?
BRIGHT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00175726 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRIGHT-USD-parin nykyinen hinta?
BRIGHT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00175726. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bright Union-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRIGHT markkina-arvo on $ 42.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRIGHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRIGHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.13M USD.
Mikä oli BRIGHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRIGHT saavutti ATH-hinnaksi 0.721301 USD.
Mikä oli BRIGHT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRIGHT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00142523 USD.
Mikä on BRIGHT-rahakkeen treidausvolyymi?
BRIGHT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRIGHT tänä vuonna korkeammalle?
BRIGHT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRIGHT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:19:32 (UTC+8)

Bright Union (BRIGHT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.