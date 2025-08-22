Lisätietoja BMI-rahakkeesta

BMI-rahakkeen hintatiedot

BMI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BMI-rahakkeen tokenomiikka

BMI-rahakkeen hintaennuste

Bridge Mutual-logo

Bridge Mutual – hinta (BMI)

Ei listattu

1BMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00197971
$0.00197971$0.00197971
+0.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bridge Mutual (BMI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:50:07 (UTC+8)

Bridge Mutual (BMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00194393
$ 0.00194393$ 0.00194393
24 h:n matalin
$ 0.0033679
$ 0.0033679$ 0.0033679
24 h:n korkein

$ 0.00194393
$ 0.00194393$ 0.00194393

$ 0.0033679
$ 0.0033679$ 0.0033679

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 0
$ 0$ 0

-8.65%

+0.83%

+8.57%

+8.57%

Bridge Mutual (BMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00197971. Viimeisen 24 tunnin aikana BMI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00194393 ja korkeimmillaan $ 0.0033679 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.46, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BMI on muuttunut -8.65% viimeisen tunnin aikana, +0.83% 24 tunnin aikana ja +8.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bridge Mutual (BMI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 127.82K
$ 127.82K$ 127.82K

--
----

$ 316.12K
$ 316.12K$ 316.12K

64.70M
64.70M 64.70M

160,000,000.0
160,000,000.0 160,000,000.0

Bridge Mutual-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 127.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 64.70M ja sen kokonaistarjonta on 160000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 316.12K.

Bridge Mutual (BMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bridge Mutual – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bridge Mutual – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007969926.
Viimeisten 60 päivän aikana Bridge Mutual – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008728107.
Viimeisten 90 päivän aikana Bridge Mutual – USD -hinnan muutos oli $ -0.002124718492508662.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.83%
30 päivää$ -0.0007969926-40.25%
60 päivää$ -0.0008728107-44.08%
90 päivää$ -0.002124718492508662-51.76%

Mikä on Bridge Mutual (BMI)

Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem.

Bridge Mutual (BMI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bridge Mutual-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bridge Mutual (BMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bridge Mutual (BMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bridge Mutual-rahakkeelle.

Tarkista Bridge Mutual-rahakkeen hintaennuste nyt!

BMI paikallisiin valuuttoihin

Bridge Mutual (BMI) -rahakkeen tokenomiikka

Bridge Mutual (BMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bridge Mutual (BMI)”

Paljonko Bridge Mutual (BMI) on arvoltaan tänään?
BMI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00197971 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BMI-USD-parin nykyinen hinta?
BMI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00197971. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bridge Mutual-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BMI markkina-arvo on $ 127.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 64.70M USD.
Mikä oli BMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BMI saavutti ATH-hinnaksi 5.46 USD.
Mikä oli BMI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BMI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BMI-rahakkeen treidausvolyymi?
BMI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BMI tänä vuonna korkeammalle?
BMI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BMI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
