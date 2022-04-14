BreakBot (BREAK) -rahakkeen tokenomiikka

BreakBot (BREAK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BreakBot (BREAK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BreakBot (BREAK) -rahakkeen tiedot

A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt.

Virallinen verkkosivusto:
https://breakbot.xyz

BreakBot (BREAK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BreakBot (BREAK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 13.73K
$ 13.73K
Kokonaistarjonta:
$ 999.73M
$ 999.73M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 993.58M
$ 993.58M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.81K
$ 13.81K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00144929
$ 0.00144929
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

BreakBot (BREAK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BreakBot (BREAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BREAK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BREAK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BREAK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BREAK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BREAK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BREAK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BREAK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.