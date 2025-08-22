BRAZILIAN MIKU – hinta (MIKU)
BRAZILIAN MIKU (MIKU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001826. Viimeisen 24 tunnin aikana MIKU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001807 ja korkeimmillaan $ 0.00001903 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MIKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00357582, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000896.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MIKU on muuttunut +1.05% viimeisen tunnin aikana, -3.17% 24 tunnin aikana ja -8.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BRAZILIAN MIKU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MIKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.11M ja sen kokonaistarjonta on 996108304.538817. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.19K.
Tämän päivän aikana BRAZILIAN MIKU – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BRAZILIAN MIKU – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000020602.
Viimeisten 60 päivän aikana BRAZILIAN MIKU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000043194.
Viimeisten 90 päivän aikana BRAZILIAN MIKU – USD -hinnan muutos oli $ -0.000001240493324330577.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.17%
|30 päivää
|$ -0.0000020602
|-11.28%
|60 päivää
|$ +0.0000043194
|+23.66%
|90 päivää
|$ -0.000001240493324330577
|-6.36%
In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process.
