Lisätietoja BRAZA-rahakkeesta

BRAZA-rahakkeen hintatiedot

BRAZA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRAZA-rahakkeen tokenomiikka

BRAZA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BRAZA by Virtuals-logo

BRAZA by Virtuals – hinta (BRAZA)

Ei listattu

1BRAZA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-22.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BRAZA by Virtuals (BRAZA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:49:51 (UTC+8)

BRAZA by Virtuals (BRAZA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238761
$ 0.00238761$ 0.00238761

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-22.38%

+19.70%

+19.70%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BRAZA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRAZA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00238761, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRAZA on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, -22.38% 24 tunnin aikana ja +19.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 60.37K
$ 60.37K$ 60.37K

--
----

$ 60.37K
$ 60.37K$ 60.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BRAZA by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 60.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRAZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.37K.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BRAZA by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BRAZA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BRAZA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BRAZA by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-22.38%
30 päivää$ 0-30.44%
60 päivää$ 0-35.68%
90 päivää$ 0--

Mikä on BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BRAZA by Virtuals (BRAZA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BRAZA by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BRAZA by Virtuals (BRAZA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BRAZA by Virtuals (BRAZA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BRAZA by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista BRAZA by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRAZA paikallisiin valuuttoihin

BRAZA by Virtuals (BRAZA) -rahakkeen tokenomiikka

BRAZA by Virtuals (BRAZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRAZA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BRAZA by Virtuals (BRAZA)”

Paljonko BRAZA by Virtuals (BRAZA) on arvoltaan tänään?
BRAZA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRAZA-USD-parin nykyinen hinta?
BRAZA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BRAZA by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRAZA markkina-arvo on $ 60.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRAZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRAZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BRAZA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRAZA saavutti ATH-hinnaksi 0.00238761 USD.
Mikä oli BRAZA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRAZA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BRAZA-rahakkeen treidausvolyymi?
BRAZA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRAZA tänä vuonna korkeammalle?
BRAZA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRAZA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:49:51 (UTC+8)

BRAZA by Virtuals (BRAZA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.