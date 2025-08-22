Lisätietoja BRAIN-rahakkeesta

Brain Frog-logo

Brain Frog – hinta (BRAIN)

Ei listattu

1BRAIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0027521
$0.0027521$0.0027521
+0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Brain Frog (BRAIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:38:58 (UTC+8)

Brain Frog (BRAIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00268783
$ 0.00268783$ 0.00268783
24 h:n matalin
$ 0.00279529
$ 0.00279529$ 0.00279529
24 h:n korkein

$ 0.00268783
$ 0.00268783$ 0.00268783

$ 0.00279529
$ 0.00279529$ 0.00279529

$ 0.322994
$ 0.322994$ 0.322994

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

+0.46%

-24.66%

-24.66%

Brain Frog (BRAIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0027521. Viimeisen 24 tunnin aikana BRAIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00268783 ja korkeimmillaan $ 0.00279529 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.322994, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRAIN on muuttunut +0.99% viimeisen tunnin aikana, +0.46% 24 tunnin aikana ja -24.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Brain Frog (BRAIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.52K
$ 27.52K$ 27.52K

--
----

$ 27.52K
$ 27.52K$ 27.52K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Brain Frog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.52K.

Brain Frog (BRAIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Brain Frog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Brain Frog – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002086700.
Viimeisten 60 päivän aikana Brain Frog – USD -hinnan muutos oli $ +0.0017752192.
Viimeisten 90 päivän aikana Brain Frog – USD -hinnan muutos oli $ +0.000220442625998514.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.46%
30 päivää$ -0.0002086700-7.58%
60 päivää$ +0.0017752192+64.50%
90 päivää$ +0.000220442625998514+8.71%

Mikä on Brain Frog (BRAIN)

Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Brain Frog (BRAIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Brain Frog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Brain Frog (BRAIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Brain Frog (BRAIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Brain Frog-rahakkeelle.

Tarkista Brain Frog-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRAIN paikallisiin valuuttoihin

Brain Frog (BRAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Brain Frog (BRAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRAIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Brain Frog (BRAIN)”

Paljonko Brain Frog (BRAIN) on arvoltaan tänään?
BRAIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0027521 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRAIN-USD-parin nykyinen hinta?
BRAIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0027521. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Brain Frog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRAIN markkina-arvo on $ 27.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli BRAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRAIN saavutti ATH-hinnaksi 0.322994 USD.
Mikä oli BRAIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRAIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BRAIN-rahakkeen treidausvolyymi?
BRAIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRAIN tänä vuonna korkeammalle?
BRAIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRAIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
