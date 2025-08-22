Lisätietoja BOZO-rahakkeesta

BOZO-rahakkeen hintatiedot

BOZO-rahakkeen valkoinen paperi

BOZO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOZO-rahakkeen tokenomiikka

BOZO-rahakkeen hintaennuste

Bozo Benk-logo

Bozo Benk – hinta (BOZO)

Ei listattu

1BOZO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00594502
$0.00594502$0.00594502
-11.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bozo Benk (BOZO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:41:53 (UTC+8)

Bozo Benk (BOZO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00597417
$ 0.00597417$ 0.00597417
24 h:n matalin
$ 0.00687899
$ 0.00687899$ 0.00687899
24 h:n korkein

$ 0.00597417
$ 0.00597417$ 0.00597417

$ 0.00687899
$ 0.00687899$ 0.00687899

$ 0.068165
$ 0.068165$ 0.068165

$ 0.00109205
$ 0.00109205$ 0.00109205

-6.45%

-10.27%

-23.91%

-23.91%

Bozo Benk (BOZO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00597417. Viimeisen 24 tunnin aikana BOZO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00597417 ja korkeimmillaan $ 0.00687899 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOZO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.068165, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00109205.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOZO on muuttunut -6.45% viimeisen tunnin aikana, -10.27% 24 tunnin aikana ja -23.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bozo Benk (BOZO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M

--
----

$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M

798.96M
798.96M 798.96M

798,964,709.3765167
798,964,709.3765167 798,964,709.3765167

Bozo Benk-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 798.96M ja sen kokonaistarjonta on 798964709.3765167. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.85M.

Bozo Benk (BOZO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bozo Benk – USD -hinta muuttui $ -0.000683784575095723.
Viimeisten 30 päivän aikana Bozo Benk – USD -hinnan muutos oli $ -0.0024824420.
Viimeisten 60 päivän aikana Bozo Benk – USD -hinnan muutos oli $ +0.0069570147.
Viimeisten 90 päivän aikana Bozo Benk – USD -hinnan muutos oli $ +0.003209296018815145.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000683784575095723-10.27%
30 päivää$ -0.0024824420-41.55%
60 päivää$ +0.0069570147+116.45%
90 päivää$ +0.003209296018815145+116.07%

Mikä on Bozo Benk (BOZO)

Bozo Benk-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bozo Benk (BOZO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bozo Benk (BOZO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bozo Benk-rahakkeelle.

Tarkista Bozo Benk-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOZO paikallisiin valuuttoihin

Bozo Benk (BOZO) -rahakkeen tokenomiikka

Bozo Benk (BOZO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOZO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bozo Benk (BOZO)”

Paljonko Bozo Benk (BOZO) on arvoltaan tänään?
BOZO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00597417 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOZO-USD-parin nykyinen hinta?
BOZO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00597417. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bozo Benk-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOZO markkina-arvo on $ 4.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOZO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 798.96M USD.
Mikä oli BOZO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOZO saavutti ATH-hinnaksi 0.068165 USD.
Mikä oli BOZO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOZO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00109205 USD.
Mikä on BOZO-rahakkeen treidausvolyymi?
BOZO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOZO tänä vuonna korkeammalle?
BOZO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOZO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:41:53 (UTC+8)

Bozo Benk (BOZO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

