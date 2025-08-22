BountyKinds YU – hinta (YU)
BountyKinds YU (YU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.550124. Viimeisen 24 tunnin aikana YU on vaihdellut alimmillaan $ 0.529027 ja korkeimmillaan $ 0.550113 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.325832.
Lyhyen aikavälin tuloksissa YU on muuttunut +2.38% viimeisen tunnin aikana, +2.12% 24 tunnin aikana ja +0.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BountyKinds YU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 189.73. YU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 50965609.21734188. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.91M.
Tämän päivän aikana BountyKinds YU – USD -hinta muuttui $ +0.01141763.
Viimeisten 30 päivän aikana BountyKinds YU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0293525811.
Viimeisten 60 päivän aikana BountyKinds YU – USD -hinnan muutos oli $ +0.1819333234.
Viimeisten 90 päivän aikana BountyKinds YU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0674085858032341.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.01141763
|+2.12%
|30 päivää
|$ +0.0293525811
|+5.34%
|60 päivää
|$ +0.1819333234
|+33.07%
|90 päivää
|$ +0.0674085858032341
|+13.96%
◆ What is the project about? The game itself will consist of multiple game genres such as all-time classics like board games, map adventure games, fan-favorites such as role-playing games (RPG) or in-demand games such as first-person shooting (FPS) games or battle royale MOBA games. These games and its areas will be determined by both you, the players and us developers, heavily putting emphasis on the “Play-to-Earn” aspect and “Co-production” aspects of the game. ◆ What makes your project unique? The BountyKinds universe is going to be dictated by this unique achievement system where all contributions to the game would be quantified and scaled to a number. This number will decide the intricate reward values that come with playing the game. The goal of BountyKinds lie in bringing gamers from various cultures together, regardless of whether they are in the real world or the metaverse. To have players aim for their highest achievable values in the hopes of creating a game with world building that affects even our real world in a positive way. ◆ What’s next for your project? With each phase, we will add new games to the world of Bountykinds. Game players will be able to be more strategic about which games they play and how they raise NFTs to fight in them. The special NFTs that will be dropped as rewards each season will be the voting rights for this in-game DAO, allowing players to make their own voices heard in the development of the game. ◆ What can your token be used for? The YU token is a BOUNTYKINDS utility token. YU tokens are used as YU points in the game as a 1:1 exchange ratio. YU point can be used as in-game currency to purchase NFTs or to scholarship NFTs. YU point will be distributed daily as a reward to players for every percentage of in-game points earned in BountyKinds.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon BountyKinds YU (YU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BountyKinds YU (YU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BountyKinds YU-rahakkeelle.
Tarkista BountyKinds YU-rahakkeen hintaennuste nyt!
BountyKinds YU (YU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
