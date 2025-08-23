Lisätietoja BOTX-rahakkeesta

BOTX-rahakkeen hintatiedot

BOTX-rahakkeen valkoinen paperi

BOTX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOTX-rahakkeen tokenomiikka

BOTX-rahakkeen hintaennuste

BOTXCOIN – hinta (BOTX)

1BOTX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0118905
$0.0118905$0.0118905
+1.10%1D
USD
Reaaliaikainen BOTXCOIN (BOTX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:14:24 (UTC+8)

BOTXCOIN (BOTX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01116621
$ 0.01116621$ 0.01116621
24 h:n matalin
$ 0.01226437
$ 0.01226437$ 0.01226437
24 h:n korkein

$ 0.01116621
$ 0.01116621$ 0.01116621

$ 0.01226437
$ 0.01226437$ 0.01226437

$ 3.27
$ 3.27$ 3.27

$ 0.0007075
$ 0.0007075$ 0.0007075

+3.72%

+1.14%

+0.09%

+0.09%

BOTXCOIN (BOTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0118905. Viimeisen 24 tunnin aikana BOTX on vaihdellut alimmillaan $ 0.01116621 ja korkeimmillaan $ 0.01226437 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.27, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0007075.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOTX on muuttunut +3.72% viimeisen tunnin aikana, +1.14% 24 tunnin aikana ja +0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BOTXCOIN (BOTX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.92M
$ 20.92M$ 20.92M

--
----

$ 59.45M
$ 59.45M$ 59.45M

1.76B
1.76B 1.76B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

BOTXCOIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.76B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.45M.

BOTXCOIN (BOTX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BOTXCOIN – USD -hinta muuttui $ +0.00013383.
Viimeisten 30 päivän aikana BOTXCOIN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0028677293.
Viimeisten 60 päivän aikana BOTXCOIN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0111445910.
Viimeisten 90 päivän aikana BOTXCOIN – USD -hinnan muutos oli $ -0.001216786252157724.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00013383+1.14%
30 päivää$ +0.0028677293+24.12%
60 päivää$ +0.0111445910+93.73%
90 päivää$ -0.001216786252157724-9.28%

Mikä on BOTXCOIN (BOTX)

botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BOTXCOIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BOTXCOIN (BOTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOTXCOIN (BOTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOTXCOIN-rahakkeelle.

Tarkista BOTXCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOTX paikallisiin valuuttoihin

BOTXCOIN (BOTX) -rahakkeen tokenomiikka

BOTXCOIN (BOTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BOTXCOIN (BOTX)”

Paljonko BOTXCOIN (BOTX) on arvoltaan tänään?
BOTX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0118905 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOTX-USD-parin nykyinen hinta?
BOTX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0118905. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BOTXCOIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOTX markkina-arvo on $ 20.92M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.76B USD.
Mikä oli BOTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOTX saavutti ATH-hinnaksi 3.27 USD.
Mikä oli BOTX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOTX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0007075 USD.
Mikä on BOTX-rahakkeen treidausvolyymi?
BOTX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOTX tänä vuonna korkeammalle?
BOTX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOTX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.