Botanix Staked Bitcoin – hinta (STBTC)
Reaaliaikainen Botanix Staked Bitcoin (STBTC) -hinta on tänään $ 97,189, ja se on muuttunut 0.01 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen STBTC-USD-muuntokurssi on $ 97,189 per STBTC.
Botanix Staked Bitcoin on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 9,595,224, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 98.73 STBTC. Viimeisen 24 tunnin aikana STBTC-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 94,786 (alin) ja $ 97,578 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 128,136, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 94,786.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, STBTC liikkui +0.63% viimeisen tunnin aikana ja -9.73% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.
Botanix Staked Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 98.73 ja sen kokonaistarjonta on 98.7274703262778. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.60M.
Tämän päivän aikana Botanix Staked Bitcoin – USD -hinta muuttui $ +7.54.
Viimeisten 30 päivän aikana Botanix Staked Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ -9,395.5716348000.
Viimeisten 60 päivän aikana Botanix Staked Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ -16,699.1306068000.
Viimeisten 90 päivän aikana Botanix Staked Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ -18,124.93735253035.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +7.54
|+0.01%
|30 päivää
|$ -9,395.5716348000
|-9.66%
|60 päivää
|$ -16,699.1306068000
|-17.18%
|90 päivää
|$ -18,124.93735253035
|-15.71%
Vuonna 2040 Botanix Staked Bitcoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
