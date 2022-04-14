BOSagora (BOA) -rahakkeen tokenomiikka

BOSagora (BOA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BOSagora (BOA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BOSagora (BOA) -rahakkeen tiedot

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA.

BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy.

BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.bosagora.io/
Valkoinen paperi:
https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf

BOSagora (BOA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BOSagora (BOA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.67M
Kokonaistarjonta:
$ 1.53B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 468.61M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.97M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00911844
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00600593
Nykyinen hinta:
$ 0.00783943
BOSagora (BOA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BOSagora (BOA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BOA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BOA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.