BORGY ($BORGY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BORGY ($BORGY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

BORGY ($BORGY) -rahakkeen tiedot

Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety.

In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness

Virallinen verkkosivusto:
https://borgysol.com/

BORGY ($BORGY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BORGY ($BORGY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.87M
$ 4.87M
Kokonaistarjonta:
$ 77.58B
$ 77.58B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 76.45B
$ 76.45B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.94M
$ 4.94M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00020098
$ 0.00020098
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0000444
$ 0.0000444
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

BORGY ($BORGY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BORGY ($BORGY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $BORGY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $BORGY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $BORGY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $BORGY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$BORGY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $BORGY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $BORGY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.