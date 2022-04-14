Bop Cat (BOP) -rahakkeen tokenomiikka

Bop Cat (BOP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Bop Cat (BOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Bop Cat (BOP) -rahakkeen tiedot

Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX.

Virallinen verkkosivusto:
https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN

Bop Cat (BOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Bop Cat (BOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 287.44K
$ 287.44K$ 287.44K
Kokonaistarjonta:
$ 998.77M
$ 998.77M$ 998.77M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.77M
$ 998.77M$ 998.77M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 287.44K
$ 287.44K$ 287.44K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04155681
$ 0.04155681$ 0.04155681
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00023264
$ 0.00023264$ 0.00023264
Nykyinen hinta:
$ 0.00028779
$ 0.00028779$ 0.00028779

Bop Cat (BOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Bop Cat (BOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BOP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.